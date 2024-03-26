Руководителем СНБО Украины стал выпускник академии ФСБ

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко стал новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО), сменив на этой должности Алексея Данилова. Соответствующие указы подписал Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

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Литвиненко — доктор политических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники Украины, госслужащий 2 ранга, генерал-майор запаса.

По данным агентства, Литвиненко родился в Киеве 27 апреля 1972 года, но первое высшее образование получил в России: в 1994 году он по специальности «Прикладная математика» окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ.

Отмечается, что когда он поступал в вуз, заведение называлось Высшая школа КГБ СССР им Ф. Э. Дзержинского.

В 1994-1998 годах Литвиненко занимал должности офицера, старшего офицера, главного специалиста Главного управления правительственной связи СБУ.

Зеленский уволил секретаря СНБО Алексея Данилова

В 1998-2007 и 2010-2014 годах работал в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2009 году будущий глава СНБО получил диплом КНУ им. Тараса Шевченко по специальности «Правоведение», а в 2013-м окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании.

Также Литвиненко занимал должности замначальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ и замдиректора Национального института стратегических исследований.

В 2014-2019 годах работал заместителем секретаря СНБО. В 2019 году занял пост директора НИСИ.