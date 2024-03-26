Родственников обвиняемого в теракте в «Крокусе» увезли из кишлака в Душанбе

Соседи обвиняемого в теракте в «Крокусе» Шамсидина Фаридуни заявили, что членов его семьи «люди в форме» забрали из кишлака Лойоби и повезли в Душанбе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соседей.

«Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме», — сказала собеседница.

Уточняется, что дом обвиняемого в теракте опечатан, около него дежурит милиция.

КГБ Таджикистана начал собственное расследование дела о теракте в «Крокусе»

Ранее Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении третьего фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Шамсидина Фаридуни.