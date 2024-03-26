Зеленский уволил секретаря СНБО Алексея Данилова

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, на его место назначен председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Причины увольнения не называются.

Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР

Напомним, что Данилов занял свой пост в октябре 2019 года. В 2005 году он возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Он также был народным депутатом Украины в Раде пятого созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).