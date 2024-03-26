Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину

Войска НАТО не будут воевать за Украину так, как это делают сами украинцы. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Газета.Ru

«На украинском направлении 120 тыс. украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, — выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска», — заявил он, добавив, что эти военные не будут защищать Украину. RT на русском

Комментируя военные учения НАТО на полигоне Пабраде в Литве, где находятся военнослужащие из США и Германии, Лукашенко заявил, что они не будут защищать Литву в случае конфликта: «При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают. Их земля в Германии и США. Никакие наемники здесь вопрос не решат». Lenta.ru