МВД: белорусы стали получать сообщения с призывами совершить теракт

Жителям Беларуси начали приходить сообщения в Telegram с предложениями совершать теракты. Об это заявили в МВД страны, призвав не поддаваться на провокации.

По данным ведомства, в первую очередь сообщения с предложениями устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания стали получать через мессенджер молодые люди, в том числе школьники.

«О подобных фактах незамедлительно сообщайте в милицию. В обязательном порядке по каждому из них правоохранители проведут тщательную проверку», - говорится в заявлении пресс-службы.

В МВД отметили, что в случае получения такого сообщения нужно зафиксировать переписку, обратиться в правоохранительные органы, а также заблокировать аккаунт и пожаловаться на него за спам и терроризм.

«Обращаем внимание, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются», - напомнили в ведомстве.

Ранее глава КГБ Иван Тертель заявил о том, что семь групп в Польше ведут подготовку к захвату объектов и проведению терактов на территории Белоруссии. Председатель Комитета госбезопасности назвал такие действия польской стороны «недопустимыми» и отметил, что Белоруссия подобную практику не использует.