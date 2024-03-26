Лукашенко заявил, что назовет Путину возможных кураторов террористов из «Крокуса»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поделиться данными о возможных кураторах, стоящих за террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл» Газета.Ru

«Их кураторы (террористов. — RT) — у нас есть подозрения (по поводу. — RT) некоторых, я Путину позвоню, скажу свои подозрения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — подчеркнул он. RT на русском

"Потому что в первые минуты как в России часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", — добавил Лукашенко. ТАСС