США известно, кто совершил теракт в «Крокусе», если они знали, что он произойдёт, заявил в эфире RT политический обозреватель The Insight Factor Модибе Модиба.

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«Присутствует то или иное вмешательство западных сил, попытка дестабилизировать страну. Они также пытаются послать россиянам сигнал: смотрите, вот что происходит, когда вы голосуете за президента, который нам не нравится. Я считаю, это большая трагедия. И то, что произошёл подобный теракт, не совпадение», — сказал собеседник.

Британский аналитик Александр Меркурис назвал очень странными преждевременные заявления США о якобы ответственности «Исламского государства»* за теракт в России.

Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.