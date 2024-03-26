Фермеры на тракторах заблокировали центр Лондона

Фермеры на тракторах заблокировали центра Лондона, выступив против международных торговых соглашений Британии, которые, по их утверждениям, «уничтожат» британское сельское хозяйство и поставят под угрозу продовольственную безопасность страны. Об этом сообщает The Independent.

Фермеры собрали колонну тракторов и окружили Вестминстерский дворец, где проходят заседания Британского парламента.

Около 18:30 25 марта журналисты The Independent насчитали несколько сотен протестующих. Сообщалось, что всего в протесте планируют задействовать от 50 до ста тракторов.

Перед Биг-Беном ездил трактор с плакатом «Защитим продовольственную безопасность Великобритании». На другом тракторе разместили призыв «остановить некачественный импорт».

«Нам нужно радикальное изменение политики и срочный выход из этих ужасающих торговых соглашений, которые уничтожат британскую еду», - заявил газете один из протестующих.

Речь идет о торговых соглашениях, заключенных после Brexit между Великобританией и другими странами, включая Австралию и Новую Зеландию. Соглашения открыли двери для дешевого импорта, которым недовольны британские фермеры.

В 2024 году протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС, начались во Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и других странах. Аграрии выступают против роста стоимости дизеля, новых «зеленых» правил ЕС и импорта, заполняющего их рынки. Фермеры ЕС заваливали навозом площадки перед госучреждениями и блокировали дороги на тракторах.

На фоне протестов Еврокомиссия отказалась от некоторых ключевых положений плана по сокращению загрязнения парниковыми газами к 2040 году. В плане ЕК все еще подчеркивается, что «все сектора» ЕС должны внести свой вклад в эти усилия, но упоминание о 30-процентном сокращении сельскохозяйственного загрязнения до 2040 года из документа убрали. В Брюсселе ранее подчеркивали, что сельское хозяйство - источник более одной десятой части выбросов парниковых газов.