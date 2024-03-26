Жена Ассанжа высказалась о решении суда Лондона

Супруга основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла негативно высказалась о решении британского суда об экстрадицию журналиста в США, передает ТАСС.

Напомним, что суд принял решение отсрочить его экстрадицию. Он потребовал у американских властей дополнительных гарантий.

Стелла Ассанж подчеркнула, что суд попросил политического вмешательства от США - направить письмо, в котором будет написано, что все хорошо. Она заявила, что находит это «поразительным».

По словам супруги журналиста, разбирательство в суде Лондона длится уже много лет. Стелла отметила, что суд посчитал несостоятельными утверждения защиты Ассанжа о том, что ЦРУ США готовило покушение на основателя Wikileaks.

Она также заявила, что администрации президента США Джо Байдена следует снять свои «постыдные обвинения, которые она никогда не должна была выдвигать».

Жена Ассанжа также утверждает, что Джулиан не должен был находиться в тюрьме ни единого дня.

52-летний журналист Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации. В данный момент он находится в лондонской тюрьме Белмарш, но последние несколько лет США добивается у Великобритании экстрадиции Ассанжа.