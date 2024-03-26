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Президент Таджикистана взял на контроль часть расследования теракта в «Крокусе»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял на личный контроль часть расследования по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Президент Таджикистана взял на контроль часть расследования теракта в «Крокусе»
© globallookpress.com

По словам собеседника агентства, глава государства взял под свой контроль часть разбирательства по трагедии в Красногорске, которая проводится в Душанбе. Уточняется, что в настоящее время власти и правоохранители Таджикистана проводят следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте.

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