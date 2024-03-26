Япония подняла истребители из-за китайского беспилотника

Утром во вторник, 26 марта, Япония подняла по тревоге истребители из-за китайского разведывательного беспилотника WZ-7 в Японском море. Об этом сообщает Kyoto со ссылкой на Объединенный штаб сил самообороны Японии.

В штабе заявили, это первый известный случай появления китайского беспилотника в Японском море.

«Мы будем продолжать следить за военными тенденциями с пристальным вниманием и принимать все возможные меры предосторожности для мониторинга военных событий», - подчеркнули японские военные.

По их данным, WZ-7 прилетел со стороны материка, затем он развернулся над Японским морем и взял курс на северо-запад.

Ранее китайские военные впервые отправили в полет без сопровождения беспилотник TB001. Он пролетел в сторону Тайваня через пролив Мияко между японскими островами Рюкю в Восточно-Китайском море. Япония тогда подняла в воздух истребители. Сообщалось, что TB001 способен пролететь шесть тысяч километров и может нести ракеты и управляемые бомбы.