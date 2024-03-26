Шольц поддержал введение погранконтроля в Германии на время ЧЕ по футболу

Канцлер Олаф Шольц выступил в поддержку установления контроля на всех границах Германии в период проведения чемпионата Европы по футболу этим летом.

"Это проверенный набор инструментов, который у нас есть в Европе, который мы используем и который служит безопасности. Я думаю, все это понимают", - сказал Шольц в ходе визита в Словению, его слова приводит агентство DPA. "Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан", - заверил канцлер.

26 марта глава МВД Нэнси Фезер сообщила газете Rheinische Post, что власти введут погранконтроль на время проведения ЧЕ по футболу в Германии этим летом. По словам министра, правоохранительные органы прежде всего намерены сосредоточиться на предотвращении угрозы со стороны экстремистов, футбольных хулиганов и обеспечить кибербезопасность.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.