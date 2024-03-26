Лондонский суд встал на сторону Ассанжа

Высокий суд Лондона принял решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в крупнейшей в американской истории раскрытии секретной информации, разрешив ему оспаривать экстрадицию в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Последние несколько лет США добивается у Великобритании экстрадиции Ассанжа, которого обвиняют в 18 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Ему грозит в общей сложности до 175 лет лишения свободы.

Сегодня Высокий суд Лондона гласил решение по делу Джулиана Ассанжа.

«У господина Ассанжа есть реальные шансы на успех по трем из девяти оснований для апелляции», - отметил суд.

Следующее слушание по делу Ассанжа назначено на 20 мая, если стороны подадут необходимые документы.

Напомним, что решение об экстрадиции в США было принято еще в июне 2022. Если бы суд отказал Ассанжу в возможности его оспаривать, то судебная практика в Великобритании была бы исчерпана.

Жена журналиста Стелла Ассанж незадолго до вынесения судом решения выразила опасение, что американские власти могли быстро и тайно вывезти ее мужа в США, если бы суд не встал на его сторону.