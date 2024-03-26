Стало известно, почему принц Уильям сблизился с королевой Камиллой

Принц Уильям сблизился с королевой Камиллой после того, как Кейт Миддлтон диагностировали рак. Об этом сообщает The Mirror.

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Королевский эксперт Ингрид Сьюард считает, что заболевание Кейт Миддлтон могло укрепить связь между принцем Уильямом и королевой Камиллой.

«Болезнь Кейт сблизила Камиллу с Уильямом, который когда-то сильно ее не любил. Даже до ее свадьбы с его отцом Уильям и Гарри умоляли папу не жениться на Камилле. Хорошо, что он это сделал», — сказала Ингрид Сьюард.

Эксперт заявила, что жизнерадостность и открытость королевы Камиллы — то, что сейчас необходимо монархии. Ингрид Сьюард уверена, что принц Уильям понимает это и должен быть благодарен ей.

«Она всегда улыбается и радостно сообщает о прогрессе Карла III и Кейт Миддлтон. Она именно то, что нам всем сейчас нужно», — заключила Сьюард.

22 марта Кейт Миддлтон официально сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством жены принца Уильяма.

Ранее друг принца Гарри заявил, что королевская семья врала о самочувствии Кейт Миддлтон.