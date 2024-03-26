Лукашенко предупредил об угрозе нападения НАТО на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал военных серьезно отнестись к угрозе возможного нападения сил Североатлантического альянса на республику. Его слова приводит «Белта».

Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с командующим войсками Северо-западного оперативного командования Белоруссии Александром Науменко. Он доложил Александру Лукашенко об обстановке на границе, заявив, что она «остается сложной и имеет тенденцию к нарастанию напряженности», а также отметив высокую концентрацию войск НАТО.

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Лукашенко в ответ призвал военных «не расслабляться».

«Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно», - отметил он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что сам Минск ни на кого не собирается нападать.

«Они что, всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют... Мы же не собираемся туда идти», - заявил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко высказался о вероятности третьей мировой войны. По его мнению, эти опасения не лишены оснований, так как растет количество «горячих точек», а весь мир «методично превращается в полигон глобального противостояния».