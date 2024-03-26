Городское собрание Таллина выразило недоверие мэру города Михаилу Кылварту. Как сообщает «Интерфакс», за вотум проголосовали 41 из 79 депутатов.

© Wikimedia.org

Отмечается, что для выражения недоверия было достаточно 40 голосов. Поводом для отставки Кылварта стало решение уездного суда, который признал наличие коррупции при постройке комплекса Порто-Франко в Таллине.

Как отметил председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере, «ни политической партии, уличенной в торговле влиянием», ни ее лидеру Кылварту «не может быть места» в управлении эстонской столицей. Сам Кылварт при обсуждении вотума в городском собрании заявил, что путем выражения недоверия Партия реформ пытается прийти к власти и создать в городе коалицию, аналогичную действующей в парламенте Эстонии.

Напомним, что Кылварт выступает председателем партии Центра. На посту мэра Таллина он работал с 12 апреля 2019 года. В ходе своей политической деятельности он активно выступал в поддержку русскоговорящего населения Эстонии.