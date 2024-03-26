Городское собрание Таллина выразило недоверие мэру города
Городское собрание Таллина выразило недоверие мэру города Михаилу Кылварту. Как сообщает «Интерфакс», за вотум проголосовали 41 из 79 депутатов.
Отмечается, что для выражения недоверия было достаточно 40 голосов. Поводом для отставки Кылварта стало решение уездного суда, который признал наличие коррупции при постройке комплекса Порто-Франко в Таллине.
Как отметил председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере, «ни политической партии, уличенной в торговле влиянием», ни ее лидеру Кылварту «не может быть места» в управлении эстонской столицей. Сам Кылварт при обсуждении вотума в городском собрании заявил, что путем выражения недоверия Партия реформ пытается прийти к власти и создать в городе коалицию, аналогичную действующей в парламенте Эстонии.
Напомним, что Кылварт выступает председателем партии Центра. На посту мэра Таллина он работал с 12 апреля 2019 года. В ходе своей политической деятельности он активно выступал в поддержку русскоговорящего населения Эстонии.