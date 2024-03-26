В Греции произошло нападение на школу

Утром во вторник, 26 марта, в одной из афинских школ было совершено нападение: 19-летний молодой человек ранил одного из учеников и директора школы. Об этом сообщает ERT со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейских, иностранный гражданин, брат одного из учеников, пришел в школу с молотком и ножом. Он нанес несколько ударов молотком 18-летнему ученику, а затем нанес ножевое ранение директору школы.

По предварительной информации, травмы ученика и директора «не выглядели серьезными», но в целях предосторожности их обоих доставили в больницу.

Нападавшего задержала полиция. Он заявил, что решил отомстить ученику, ударившему его брата.

В феврале нападение было совершено в одной из школ немецкого города Вупперталь - ученик напал с ножом на своих одноклассников. Трое школьников получили ранения, нападавший был задержан.