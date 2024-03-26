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Обзор иноСМИ: главные ошибки ВСУ, «надуманные» заявления об ИГ* в «Крокусе»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Турция изучила данные о двух исполнителях теракта в «Крокусе»

Власти Турции «тщательно изучили» все данные, касающиеся двух исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», которые вернулись в Москву из Турции. Об этом сообщает Hurriyet.

По данным Hurriyet, турецкие власти сообщают России о своем расследовании. Анкара ожидает, что Москва также будет делиться данными, увеличит обмен информацией и документами, а также «определит общие рамки для борьбы».

Global Times: роль ИГ* в теракте в «Крокусе» вызывает вопросы

Четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» предстали перед судом, но вопрос о том, кто стоит за нападением, пока остается открытым, пишет китайское издание Global Times. США и другие западные страны обвинили в теракте «Исламское государство»* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и отрицают какую-либо причастность Украины к нападению. Однако эти заявления были скептически встречены российской стороной, отмечает Global Times.

Ван Сяоцюань, эксперт по России из Китайской академии общественных наук, заявил, что западные страны активно говорят о вине ИГ*, опасаясь потерять легитимность в поддержке Украины, если будет доказан украинский след. Поспешность США в отрицании причастности Киева вызывает вопросы, отметил Ван. Эксперт считает утверждения о роли ИГ* «немного надуманными», поскольку ситуация в Сирии уже стабилизировалась, а текущие конфликты на Ближнем Востоке касаются в основном Израиля и Палестины. По его мнению, в текущей ситуации ИГ* скорее нацелилось бы на Израиль. Ли Вэй, эксперт Китайского института международных отношений, также заявил, что теракт в «Крокусе» не совсем соответствует предыдущим схемам атак ИГ*. Он отметил, что ИГ* чаще всего использует террористов-одиночек и смертников.

Украина обвинила Францию и Польшу в «выдуманных» зерновых проблемах

В марте 2024 года Франция присоединилась к Польше, призвав к дальнейшим ограничениям на импорт украинского зерна. Как

пишет Financial Times, в ответ на это в Киеве заявили, что действия Парижа и Варшавы затягивают украинский кризис.

Украинский министр аграрной политики Николай Сольский заявил FT, что дополнительные ограничения, призванные успокоить европейских фермеров, ударят по источнику доходов Киева и приведут к затягиванию конфликта. По его словам, падение цен на зерно в ЕС связано не с Украиной, а с обильными урожаями в США и Южной Америке. Министр назвал «80 процентов проблем», которые связывают с украинским экспортом, «выдуманными».

Politico рассказало о главных ошибках Киева и ВСУ

Украина приближается к самому опасному для себя периоду - поддержка со стороны союзников ослабла, а власти страны и ВСУ совершают ошибки и сталкиваются со множеством проблем,

пишет Politico. В числе таких ошибок издание назвало слишком медленное строительство оборонительных укреплений, а также неспособность найти выход из тупика в вопросе мобилизации.

По версии Politico, Украине «отчаянно не хватает не только боеприпасов и оружия, но и патриотического рвения». Сейчас украинские власти не могут решить, стоит ли уговаривать людей вступать в армию или же принуждать их. В Киеве боятся политических последствий, если власти выберут последнее, отмечает издание. Многие на Украине, в том числе в ВСУ, считают увольнение Владимиром Зеленским генерала Валерия Залужного ошибкой, для которой не было предпосылок. По мнению критиков, Зеленский избавился от Залужного как от потенциального политического соперника и разочаровал украинцев.

TV2: Украина не получит все датские истребители F-16

После передачи 19 истребителей F-16 Украине у Дании останется еще 24 таких самолета и они, похоже, не достанутся Киеву. Об этом

сообщает TV2 со ссылкой на министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена.

Министр отправился в Аргентину на этой неделе, чтобы обсудить возможную продажу стране F-16. По его словам, условия соглашения еще предстоит обсудить, «но уже ясно, что это финальный рывок». Дания находится в процессе вывода F-16 из эксплуатации, чтобы заменить их современными F-35. Когда речь идет о продаже боевых самолетов американского производства, такие сделки невозможны без участия американцев, отмечает TV2. В октябре 2023 года США дали добро на сделку с Аргентиной. На вопрос, почему Дания не отправит оставшиеся самолеты Украине, Поульсен отметил, что уже переданные в дар 19 истребителей являются «существенным пожертвованием»: Дания много помогает Киеву, поэтому «может с чистой совестью продать оставшиеся F-16».

* запрещенная в России террористическая организация.

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