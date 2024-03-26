Греческие общины обратились к властям из-за поставок оружия на Украину

Греческие общины призвали правительства Греции и Кипра не поставлять вооружения Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава кипрского отделения Международного движения русофилов Микис Филаниотис.

Филаниотис был в составе делегации, которая накануне посетила Донецк, Мариуполь и Сартану — в последней проживает представительская греческая община.

«У греков в Сартане одна единственная просьба в сторону правительств Греции и Кипра: "Не стреляйте по своим". Так они говорят, так просят», — сказал глава отделения.

Он добавил, что переданные Киеву вооружения и снаряды «убивают греков Донбасса».

21 марта премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере обороны. Политик заявил, что Афины продолжат поддерживать Киев. При этом на прошлой неделе в ответ на заявления греческой оппозиции Мицотакис говорил, что у властей нет каких-либо тайных договоренностей с украинской стороной о передаче российских зенитных ракетных комплексов.

Власти Кипра заявляли, что не намерены передавать Украине свои вооружения. Президент Никос Христодулидис отмечал, что считает необходимым скорейшее прекращение военных действий на Украине и установление прочного мира.