Лукашенко поручил жестко реагировать на нарушения госграницы

Любая провокация на государственной границе должна пресекаться вооруженным путем, заявил Александр Лукашенко, посещая 26 марта участок местности в Ошмянском районе Гродненской области, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей, передает БЕЛТА.

© Российская Газета

"Публично скажу: нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу - к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать", - подчеркнул верховный главнокомандующий, добавив, что провокаторы "понимают только силу".

Кстати, во вторник в белорусской столице, сообщают новостные порталы, состоялось вручение боевого знамени войсковой части 5528 внутренних войск МВД "Беркут". Среди его задач, уточняет агентство, - борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами в ходе проведения контртеррористических операций, проведение мероприятий по усилению охраны государственной границы, а также освобождение заложников и захваченных объектов, поиск и задержание вооруженных преступников.

Как доложил президенту Беларуси командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко, обстановка на северо-западном операционном направлении "остается сложной и имеет тенденцию к нарастанию напряженности". Общая численность сил, привлекаемых там к охране белорусского участка государственной границы, составляет около 3,2 тысячи человек, в том числе в Литве - до 2,8 тысячи человек, в Латвии - до 500 военнослужащих.

Кроме того, уточнил Науменко, на территории ряда стран, включая Литву и Польшу, проводятся учения "Квадрига-2024", в рамках которого на полигоне Пабраде в 15 километрах от госграницы РБ сосредоточены пехотный и механизированный батальоны ФРГ и танковый батальон США.

Данные батальоны, по его словам, могут быть задействованы и для проведения провокационных действий вблизи госграницы с задействованием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

Ведется и воздушная разведка против Беларуси, рассказал военачальник, добавив, что на северо-западном операционном направлении базируются 132 боевых самолета из состава авиационной группировки НАТО.

"Они что, всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют... Мы же не собираемся туда идти", - резонно заметил глава государства, еще раз предупредив, что расслабляться нельзя. "Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти", - резюмировал Лукашенко.