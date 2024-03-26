Число подозреваемых в причастности к ИГ* в Турции возросло

Турецкие правоохранители задержали 147 человек в 30 провинциях страны по подозрению в причастности к группировке «Исламское государство»* (ИГ*, террористическая организация, запрещенная в России). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая по итогам проведения в стране масштабной операции.

По его словам, задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на стороне террористов и финансировании ИГ*. При обысках сотрудники органов безопасности изъяли большое количество иностранной валюты и документов.

Ерликая добавил, что всего с 1 июня по 25 марта задержаны свыше 2,9 подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией. Почти 700 из них арестованы.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара изучила данные по обвиняемым в теракте в «Крокус сити холл» в Подмосковье, которые недавно побывали в Турции. Отмечается, что власти страны информируют Москву обо всем, что связано с преступниками, а также готовы к расширению обмена информацией между государствами для противостояния терроризму.

* террористическая организация, запрещенная в России