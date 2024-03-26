Окончательное решение сегодня: что известно о деле Ассанжа
Высокий суд Лондона сегодня должен принять решение о том, выдавать ли США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в крупнейшем раскрытии секретной информации. Что известно об этом деле, читайте в материале «Рамблера».
52-летний журналист Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации. В данный момент он находится в лондонской тюрьме Белмарш. В течение последних нескольких лет США добивается у Великобритании экстрадиции Ассанжа.
Преследование Ассанжа
Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов.
В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера, напоминает РИА Новости.
В частности, на WikiLeaks опубликовали подборку сообщений, которыми обменивались сотрудники Госдепартамента. Благодаря Ассанжу весь мир увидел «грязное белье» американских дипломатов и их отношение к властям стран пребывания.
После этого был заморожен личный счет Джулиана Ассанжа в Швейцарии, платежная система PayPal объявила о блокировке учетной записи WikiLeaks, а в Швеции против него возбудили дело по обвинению в изнасиловании. Ассанжа объявили в розыск по линии Интерпола. Он приехал в Лондон, а затем попросил убежища в посольстве Эквадора. На тот момент у страны были сложные отношения с США.
В здании дипмиссии Ассанж провел семь лет, однако в апреле 2019 года эквадорский МИД отозвал свое решение о предоставлении ему политического убежища. Его арестовали, и началась череда судебных процессов.
Решение об экстрадиции в США было принято еще в июне 2022. Сейчас суд должен ответить на вопрос - есть ли у основателя WikiLeaks возможность и дальше оспаривать его. Если его ходатайство об обжаловании не будет удовлетворено, судебная практика в Великобритании будет исчерпана. При этом после перенесенного микроинсульта Ассанж не смог даже принять участие в судебных заседаниях в Лондоне в формате видеоконференции. А его жена уверена, что выдача США убьет журналиста.
Что грозит Ассанжу в США?
В Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации, а также еще в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже.
Минюст США отмечал, что журналисту в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы.
При этом газета The Wall Street Journal опубликовала данные о том, что Министерство юстиции США предложило основателю WikiLeaks смягчить приговор за признание вины в ненадлежащем обращении с секретной информацией.
При этом пять лет, проведенные им в тюрьме, пойдут в зачет американского приговора, который вряд ли значительно продлит срок заключения при переквалификации дела, утверждает издание.
В свою очередь жена Ассанжа Стелла выразила опасение, что американские власти могут быстро и тайно вывезти ее мужа с военного аэродрома в Великобритании в том случае, если британский суд согласится на его экстрадицию, пишет ТАСС.
Стелла Ассанж также отметила, что в случае неблагоприятного развития ситуации защита журналиста намерена попытаться экстренно заблокировать его выдачу через Европейский суд по правам человека.
А старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский обратил внимание на то, что в случае выдачи Ассанжа США Белому дому придется учитывать, что многим представителям демократического электората хотелось бы, чтобы журналиста выпустили. Его мнение приводят «Известия».
«Американскому лидеру придется пойти на это, чтобы вызвать восторг избирателей и показать, что Америка — страна свободы. Джо Байден хотел бы избежать проблемы с выдачей основателя WikiLeaks. (…) Оставить просто так эту ситуацию нельзя. Если бы британцы очень хотели помочь Байдену и демократам, то они бы могли затянуть это дело еще на год», - считает политолог.