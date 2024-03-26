Окончательное решение сегодня: что известно о деле Ассанжа

Высокий суд Лондона сегодня должен принять решение о том, выдавать ли США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в крупнейшем раскрытии секретной информации. Что известно об этом деле, читайте в материале «Рамблера».

52-летний журналист Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации. В данный момент он находится в лондонской тюрьме Белмарш. В течение последних нескольких лет США добивается у Великобритании экстрадиции Ассанжа.

Преследование Ассанжа

Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов.

В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера, напоминает РИА Новости.

В частности, на WikiLeaks опубликовали подборку сообщений, которыми обменивались сотрудники Госдепартамента. Благодаря Ассанжу весь мир увидел «грязное белье» американских дипломатов и их отношение к властям стран пребывания.

После этого был заморожен личный счет Джулиана Ассанжа в Швейцарии, платежная система PayPal объявила о блокировке учетной записи WikiLeaks, а в Швеции против него возбудили дело по обвинению в изнасиловании. Ассанжа объявили в розыск по линии Интерпола. Он приехал в Лондон, а затем попросил убежища в посольстве Эквадора. На тот момент у страны были сложные отношения с США.

В здании дипмиссии Ассанж провел семь лет, однако в апреле 2019 года эквадорский МИД отозвал свое решение о предоставлении ему политического убежища. Его арестовали, и началась череда судебных процессов.

Решение об экстрадиции в США было принято еще в июне 2022. Сейчас суд должен ответить на вопрос - есть ли у основателя WikiLeaks возможность и дальше оспаривать его. Если его ходатайство об обжаловании не будет удовлетворено, судебная практика в Великобритании будет исчерпана. При этом после перенесенного микроинсульта Ассанж не смог даже принять участие в судебных заседаниях в Лондоне в формате видеоконференции. А его жена уверена, что выдача США убьет журналиста.

Что грозит Ассанжу в США?

В Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации, а также еще в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже.

Минюст США отмечал, что журналисту в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы.

При этом газета The Wall Street Journal опубликовала данные о том, что Министерство юстиции США предложило основателю WikiLeaks смягчить приговор за признание вины в ненадлежащем обращении с секретной информацией.

При этом пять лет, проведенные им в тюрьме, пойдут в зачет американского приговора, который вряд ли значительно продлит срок заключения при переквалификации дела, утверждает издание.

В свою очередь жена Ассанжа Стелла выразила опасение, что американские власти могут быстро и тайно вывезти ее мужа с военного аэродрома в Великобритании в том случае, если британский суд согласится на его экстрадицию, пишет ТАСС.

Стелла Ассанж также отметила, что в случае неблагоприятного развития ситуации защита журналиста намерена попытаться экстренно заблокировать его выдачу через Европейский суд по правам человека.

А старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский обратил внимание на то, что в случае выдачи Ассанжа США Белому дому придется учитывать, что многим представителям демократического электората хотелось бы, чтобы журналиста выпустили. Его мнение приводят «Известия».