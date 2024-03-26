В американском штате Мэриленд ввели режим ЧП

Режим чрезвычайного положения ввели в американском штате Мэриленд из-за инцидента в Балтиморе, где в результате столкновения с грузовым кораблём обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки.

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Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X губернатор штата Уэс Мур.

Он также добавил, что власти Мэриленда взаимодействуют с межведомственной группой, чтобы оперативно задействовать федеральные ресурсы из администрации президента США Джо Байдена.

В США обрушился имеющий важное значение для страны мост. Что известно о катастрофе?

Ранее сообщалось, что власти Мэриленда не нашли террористического следа в обрушении моста в Балтиморе.