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В американском штате Мэриленд объявили режим ЧП после обрушения моста

Режим чрезвычайного положения ввели в американском штате Мэриленд из-за инцидента в Балтиморе, где в результате столкновения с грузовым кораблём обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки.

В американском штате Мэриленд ввели режим ЧП
© Соцсети

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X губернатор штата Уэс Мур.

Он также добавил, что власти Мэриленда взаимодействуют с межведомственной группой, чтобы оперативно задействовать федеральные ресурсы из администрации президента США Джо Байдена.

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Ранее сообщалось, что власти Мэриленда не нашли террористического следа в обрушении моста в Балтиморе.

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