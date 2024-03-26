Стало известно, на сколько хватит денег Украине без помощи США

Если США не окажут финансовую помощь Украине, денег Киеву хватит всего на несколько месяцев. С таким заявлением выступил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Его слова приводит РБК-Украина.

© Газета.Ru

«Если в апреле вопрос с США не решится, то денег хватит до конца лета. Хотя возможны варианты», — отметил спикер.

Между тем эксперты смотрят на ситуацию более пессимистично. По их оценкам, мартовская помощь иностранных партнеров Украины (около $7 млрд от МВФ, ЕС и Канады) вряд ли даст стране комфорт более чем на два месяца.

Если бюджетной поддержки от Вашингтона не последует, Киеву придется искать альтернативные источники, сокращать расходы и увеличивать налоговую нагрузку.

На прошлой неделе на Украине признали, что на мобилизацию не хватит денег.

Ранее стало известно, что Киев уже растратил мартовский пакет помощи США.