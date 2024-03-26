Ученикам ряда школ Франции поступили сообщения с угрозами терактов

Ученикам ряда средних школ департамента Приморские Альпы во Франции поступили по электронной почте сообщения с угрозами терактов. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Угроза коснулась детей из двух учебных заведений в Ницце, одного в Грассе и одного в Кань-сюр-Мер. Письма направили якобы представители ИГ («Исламского государства», террористической группировки, запрещенной в РФ).

В понедельник вечером напуганные родители обратились в полицию департамента. Отмечается, что с ними удалось провести беседы.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в подмосковный концертный зал в Crocus City Hall ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек и пострадали 182. Возбуждено уголовное дело.