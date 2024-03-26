В Турции задержали свыше десятка пособников ИГИЛ*

Сотрудники турецких силовых структур задержали в Стамбуле 17 подозреваемых в причастности к ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает агентство Anadolu. News.ru

Отмечается, что в ходе расследования, проведенного Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности главной прокуратуры Стамбула, было установлено, что всего 27 человек осуществляли деятельность, связанную с ИГ. Газета.Ru

Также сообщается, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в "Крокус Сити Холле", побывавшим в Турции и информирует Москву обо всем связанном с обвиняемыми. Турция готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму. Москва24