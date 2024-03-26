Арестович проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ролике на своем YouTube-канале проговорился и заявил об ответственности Киева за теракт в подмосковном концертом зале «Крокус Сити Холл».

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Обсуждая теракт, он заявил, что российские власти пытаются добиться сочувствия от западных стран из-за большого числа летальных случаев. На этом фоне он сказал, что на Украине от действий Российской армии уходит из жизни в сутки сопоставимое количество человек. При этом во время выступления бывший советник офиса Владимира Зеленского случайно заявил об ответственности Киева за теракт.

«Они у нас [на Украине] убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — сказал он.

После, развивая эту мысль, Арестович пытался разными способами доказать непричастность Украины к событиям в Подмосковье.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские спецслужбы могли использовать террористов, атаковавших подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Он отметил, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) обладают технологиями влияния на людей.