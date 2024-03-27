Мадуро обвинил оппозиционное движение в двух покушениях на свою жизнь

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил во вторник оппозиционное движение Vente Venezuela в двух покушениях на свою жизнь за последние две недели.

"В течение 15 дней были захвачены две группы: одна в Матурине, другая в Каракасе, которые планировали покушения на меня. Они признали свою вину и связаны с террористической группировкой Vente Venezuela", - сообщил Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión.

По словам Мадуро, в понедельник перед началом митинга в центре Каракаса вооруженные преступники "были раскрыты народом, обратившим внимание на нервозность, странное поведение двух лиц, которые отправляли телефонные сообщения и делали фотоснимки платформы", где должен был выступать президент.

Мадуро назвал пытавшихся совершить покушение на него психопатами. Он указал, что организаторы преступлений "ищут психически нездоровых людей не только здесь, но и в других местах, где империализм готовит террористические акты". При этом правительства, которые вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы, не осуждают террористов, подчеркнул президент.

Он призвал вооруженные силы и народ Венесуэлы повысить бдительность.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб на пресс-конференции ранее рассказал, что два вооруженных человека были задержаны "всего в 20 метрах от президентской платформы", где Мадуро должен был выступать в ходе митинга в Каракасе. На допросах они признали, что являются политическими активистами организации Vente Venezuela.

11 марта два человека были задержаны в городе Матурин за публикацию угроз и подстрекательство к убийству Мадуро. Согласно заявлению прокурора, в ходе изучения телефонов задержанных были обнаружены записи разговоров о вербовке 50 военнослужащих для захвата вооружения и организации государственного переворота. Позже президент рассказал, что был арестован террорист, вступивший в сговор с дезертировавшим сержантом Национальной гвардии, который готовил покушение с группой вооруженных мотоциклистов.