Стало известно о намерении Эрдогана переговорить с Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может в мае посетить США для проведения переговоров с американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет газета Hurriyet, ссылаясь на источники.

«Если не произойдет никаких неудач, если в календаре избирательного процесса в США не возникнет проблем, Эрдоган согласится отправиться в Вашингтон на вторую неделю мая. 9 мая можно обратить внимание на переговоры Эрдогана с Байденом», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, после недавних взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами в течение некоторого времени предпринимались усилия по сближению лидеров Турции и США.

До этого лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал правительство Турции выйти из НАТО, чтобы не «умирать за грязные интересы» США.

Ранее политолог оценил новую систему США и Турции по антироссийским санкциям.