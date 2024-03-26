Пока вы спали: Песков о закрытии Youtube в России и новый кандидат в БРИКС

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Рано говорить о реакции России в случае причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Пока неуместно рассуждать о реакции Москвы в том случае, если причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» подтвердится. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Идет следствие, и до его завершения рассуждения в подобном ключе «неуместны», считает он.

Стало известно о возможном вступлении еще одной страны в БРИКС

Бахрейн хочет стать частью БРИКС, но некоторые документы, необходимые для этой процедуры, еще предстоит доработать. Об этом заявил посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати в беседе с РИА Новости.

«Россия сделала все, чтобы мы тоже были в этом объединении, но есть документы, которые еще не готовы для нашего вступления в БРИКС», — подчеркнул он.

Под Новосибирском произошла перестрелка

В селе Каменка под Новосибирском полиция пытается установить обстоятельства и участников вооруженного конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Как говорится в сообщении, правоохранительные органы приехали на вызов местных жителей, которые пожаловались на противоправные действия. Они уже опросили очевидцев, осмотрели место инцидента, изъяли обнаруженные гильзы, предположительно, от травматического пистолета. Участники конфликта пока не найдены.

Песков высказался о закрытии YouTube в России

Вопрос о закрытии YouTube станет неактуален, когда Rutube сможет с ним конкурировать. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Аргументы и факты».

«Проделана большая работа, и тот факт, что Rutube очень серьезно "хакнули", говорит о том, что воспринимают как конкурентов», — отметил он.

В Минобороны Британии заявили о возросшей угрозе применения ядерного оружия

Угроза ядерного взрыва за последние годы существенно выросла и будет оставаться на повышенном уровне в ближайшие два десятилетия. К такому выводу пришло правительство Великобритании в докладе, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания, пишет ТАСС.

В нем отмечается, что Россия «пытается использовать безответственную ядерную риторику», чтобы заставить страны Запада более не помогать Украине. В то же время Китай наращивает количество своих боеголовок, что тоже только повышает риски запуска ядерных бомб.

Министр обороны королевства Грант Шэппс считает, что на фоне развития ядерных программ КНДР и Ирана Великобритании необходимо поддерживать свой статус «ответственной ядерной державы».