СМИ: в Германии готовят обращение к России из-за теракта в «Крокусе»

Немецкий город Хехштадт-ан-дер-Айш, являющийся побратимом российскому Красногорску, где произошел теракт в «Крокус Сити Холле», готовит письмо с соболезнованием. Об этом сообщает один из жителей ФРГ, журналист Клаус Штриенц.

«Хехштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, готовит письмо с соболезнованиями Подмосковью и конкретно самому Красногорску из-за теракта в „Крокус сити холле“», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова жителя немецкого города, журналиста Клауса Штриенца.

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Тот неоднократно бывал в Красногорске и до сих пор поддерживает контакты с россиянами.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа террористов с автоматами ворвалась в помещение концертного зала и начал обстрел. В результате погибли 137 человек, около 200 — ранены. В настоящий момент все подозреваемые, причастные к теракту, задержаны.