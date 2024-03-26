Мадуро рассказал о сорванной попытке покушения на него

Президента Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на марше в Каракасе была предотвращена попытка покушения на него. Слова политика приводит РИА Новости.

Во время митинга на площади Диего Ибарра Мадуро сообщил, что на марше задержали двух мужчин с оружием, которые планировали напасть на него.

«Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela, и были задержаны после того, как проникли сюда, на марш. Они изобличены и сознались», — рассказал он.

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14 марта двух венесуэльцев задержали по подозрению в подготовке покушения на Мадуро. При этом в январе в стране арестовали 32 представителей оппозиции по обвинению в организации заговора на Мадуро при помощи США.