Приднестровье обвинило Молдавию в попытке замолчать теракт в Тирасполе
Власти Молдавии пытаются замолчать теракт в Тирасполе, в результате которого дрон-камикадзе уничтожил военный вертолет. Об этом заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.
Глава ведомства прокомментировал утверждения правительства Молдавии, которое назвало фальшивыми кадры удары по боевой машине. По его мнению, Кишинев пытается замолчать теракт и скрыть возможные последствия, к которым может привести атака.
Игнатьев назвал действия властей Молдавии «пассивным игнорированием». Такого же поведения Кишинев придерживался в феврале 2023 года, когда силовики предотвратили теракт против руководства непризнанной республики, сказал глава МИД в интервью агентству «Новости Приднестровья».
Удар дрона-камикадзе по военному вертолету на бывшем аэродроме в Тирасполе произошел 17 марта. МИД Приднестровья квалифицировал произошедшее как теракт. Молдавия отвергла причастность Украины к инциденту, сообщает «Радиоточка НСН».