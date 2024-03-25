Приднестровье обвинило Молдавию в попытке замолчать теракт в Тирасполе

Власти Молдавии пытаются замолчать теракт в Тирасполе, в результате которого дрон-камикадзе уничтожил военный вертолет. Об этом заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

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Глава ведомства прокомментировал утверждения правительства Молдавии, которое назвало фальшивыми кадры удары по боевой машине. По его мнению, Кишинев пытается замолчать теракт и скрыть возможные последствия, к которым может привести атака.

Игнатьев назвал действия властей Молдавии «пассивным игнорированием». Такого же поведения Кишинев придерживался в феврале 2023 года, когда силовики предотвратили теракт против руководства непризнанной республики, сказал глава МИД в интервью агентству «Новости Приднестровья».

Удар дрона-камикадзе по военному вертолету на бывшем аэродроме в Тирасполе произошел 17 марта. МИД Приднестровья квалифицировал произошедшее как теракт. Молдавия отвергла причастность Украины к инциденту, сообщает «Радиоточка НСН».