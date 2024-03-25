Боррель высказался об идее создания единой европейской армии

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в эфире телеканала CNN раскритиковал идею о создании единой европейской армии.

По его мнению, эта инициатива, на протяжении десятков лет выдвигаемая европейскими политиками и общественными деятелями, является нереализуемой.

«Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — заметил Боррель.

По его мнению, странам Евросоюза следует улучшать взаимодействие, работать над сплоченностью между военными силами каждой отдельной страны.

Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину

Ранее дипломат призвал европейские страны к «техноблицкригу». Он уточнил, что Европе следует как можно быстрее увеличить мощности ВПК, нарастить производство вооружений и военной техники.