Жена президента Южной Кореи Ким Кон Хи пропала с середины декабря

Первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи не видели на публике с середины декабря. Об этом пишет The Sraitstimes.

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По данным журналистов, 51-летнюю Ким в последний раз видели на публике после ее возвращения из Нидерландов вместе со своим мужем, президентом Юн Сок Ёлем, в середине декабря 2023 года.

Учитывая, что до этого жена президента была едва ли не заметнее мужа, это вызывает огромное удивление у журналистов. Так, например, Ким подняла свой голос против потребления собачьего мяса, правящий блок быстро представил и принял в январе законопроект, фактически запрещающий продажу собачьего мяса, начиная с 2027 года.

Однако политические обозреватели считают, что волноваться за судьбу первой леди Южной Кореи не стоит: вероятно, ее спрятали от глаз публики из-за череды громких скандалов, совершенно неуместных в преддверии парламентских выборов в апреле.

Существует предположение, что администрация президента Южной Кореи, возможно, намеренно скрывает от публики Ким, чтобы смягчить нарастание негативных настроений после скандала с сумкой Dior, который разгорелся с конца 2023 года.

Этот скандал возник после того, как на кадрах скрытой камеры было показано, что первая леди получила в подарок брендовую сумку от модного дома Christian Dior стоимостью три миллиона вон — порядка 3000 сингапурских долларов, в нарушение

законодательства о борьбе с коррупцией, передает The Sraitstimes.

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