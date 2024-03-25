На Украине хотят освободить от мобилизации чиновников

Депутаты Верховной рады Украины хотят освободить от мобилизации 70% сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил парламентарий Александр Федиенко, опубликовавший фотографию нескольких страниц соответствующего законопроекта, сообщает украинское издание "Страна.ua".

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Помимо этого, предлагается предоставить отсрочку от мобилизации 30% чиновников местных органов власти.

По словам чиновника, в текущей редакции закона о мобилизации "концептуально все выписано".

Депутат Верховной рады Николай Княжицкий сказал, что никто среди украинских властей не хочет брать на себя ответственность за принятие законопроекта о мобилизации.

До этого украинское издание "Лига" со ссылкой на источник в комитете парламента страны сообщало, что Верховная рада готовит к принятию законопроект, который упразднит для граждан категорию "ограниченно годных" к военной службе.