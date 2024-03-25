Конфликт Запада с Россией достиг опасной стадии. Такое заявление сделала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает EU Today.

«Мы находимся на очень опасной стадии конфликта. И в это пламя лучше не подливать бензина — ведь он может взорваться», — сказал Джонсон.

Он указал, что при сравнении трат США и России на расширение политического влияния становится понятно, что Европу подрывает Вашингтон, а не Москва. По мнению экс-аналитика, Соединенные Штаты делают это, чтобы обеспечить существование НАТО «ради дальнейшего роста военно-промышленного комплекса США».

Также Джонсон напомнил, что в 2022 году Вашингтон и Лондон сделали «все, чтобы пресечь любую просьбу России о мире». Он уверен, что если Запад продолжит вооружать Киев, то боевые действия продолжатся с новой силой.