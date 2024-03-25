Боррель заявил о необходимости снять санкции с Ирана

После завершения переговоров по ядерной программе Ирана необходимо снять санкции с исламской республики, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Боррель, заявив, что завершение переговоров по ядерной программе по-прежнему остается приоритетом Европейского союза, указал на необходимость снятия санкций и следования переговорам», - приводит слова дипломата Telegram-канал Министерства иностранных дел Ирана. Ранее официальный представитель МИД исламской республики Насер Канини заявил о готовности страны начать переговоры для восстановления соглашения по иранской ядерной программе. Договоренность предусматривает отмену санкций. В декабре 2023 года Евросоюз ввел санкции против Ирана. Брюссель обвинил Тегеран в военной помощи России, напоминает «Радиоточка НСН».

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