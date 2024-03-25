На Украине предложили мобилизовать с 18 лет

Текущая редакция законопроекта о мобилизации содержит норму, позволяющую мобилизовывать граждан в ряды ВСУ с 18 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, передает «РИА Новости».

По его словам, данная норма является «огромной проблемой», поскольку в ней прописано, что если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, получит военно-учетную специальность, станет на учет то, это приведет к тому, что военкоматы смогут его мобилизовать. Разумков подчеркнул, что в случае принятия законопроекта в текущей редакции без изменений, то именно так и будет.

Напомним, что документ о мобилизации рассматривают на Украине уже не первый месяц. Первый вариант законопроекта отправляли на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля. В отличие от изначального варианта из него убрали призыв инвалидов, но ужесточает сам процесс. В частности, военнообязанные должны являться в военкоматы, чтобы уточнить учетные данные в течение 60 дней после объявления мобилизации. В ином случае им могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством и арестовать счета.