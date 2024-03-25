$92.78+0.16100.37+0.15
Войти в почту

США назвали резолюцию ООН по Газе необязательной

Вашингтон считает, что принятая Советом Безопасности ООН резолюция о прекращении огня в Газе не является обязательной к исполнению. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер, его цитирует РИА Новости.

США назвали резолюцию ООН по Газе необязательной
© Lenta.ru
«Это необязывающая резолюция, и я оставлю юристам-международникам детально высказаться по этому вопросу», — сказал сотрудник Госдепа.

Ранее заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что резолюцию Совбеза по Газе обязательна к исполнению.

В мире
Мэттью Миллер
Фархан Хак
Совбез ООН
ООН
Госдеп США
Газа
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости