Сквоттеры покинули дом Воложа в Амстердаме

Сквоттеры покинули дом экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа в Амстердаме после проживания в нем около полутора лет. Об этом сообщил адвокат Джон Уолфс, чьи слова приводит информационный портал NL Times.

По его данным, сквоттеры передали ключи и покинули объект недвижимости.

"Сам Волож очень рад, что вся эта история закончилась и он вновь может заняться домом, - сказал адвокат. - Не исключено, что когда-нибудь он переедет сюда".

Сквоттеры заняли здание, расположенное на улице Воссиусстрат в Амстердаме, в октябре 2022 года на фоне введения в отношении Воложа санкций со стороны ЕС. Адвокаты бывшего главы "Яндекса" пытались оспорить это решение, однако судьи пришли к выводу, что "санкции не дают возможности российскому бизнесмену использовать здание по назначению или продолжать ремонтные работы" и поэтому выселение сквоттеров "приведет к неоправданному простою объекта недвижимости".

Однако около двух недель назад ЕС снял санкции с Воложа. На этом фоне адвокаты сквоттеров порекомендовали своим клиентам покинуть дом.

Уолфс не смог сказать, в каком состоянии находится объект в настоящее время.

"Я еще пока не связывался ни с кем, чтобы посмотреть, как он выглядит внутри", - сказал адвокат.

По мнению некоторых юристов, при масштабном ущербе Волож может потребовать от сквоттеров компенсации ущерба.