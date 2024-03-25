В Британии заявили об отсутствии связи теракта в «Крокусе» с Украиной

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», сказав, что Лондон не знает о связи произошедшего с Украиной. Его слова приводит «РИА Новости».

Шаппс отметил, что присоединяется к теневому министру обороны Великобритании Джону Хили в выражении соболезнований в связи с ужасной террористической атакой. Он добавил, что его слова о том, что нет «совершенно никакой связи теракта с Украиной, о которой бы Лондон был осведомлен» являются «абсолютно правдивыми».

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 137 человек, свыше 180 пострадали. По факту произошедшего на данный момент были задержаны семь человек.