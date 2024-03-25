Трамп пожаловался, что его принуждают продавать ценные активы

Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался в социальной сети Truth Social, что действующая администрация фактически вынуждает его распродавать дорогие ему активы, чтобы внести залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА «Новости».

Суд в Нью-Йорке ранее признал политика, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов на сумму от $812 млн до $2,2 млрд для получения кредитов на строительство ряда туристических и развлекательных объектов.

«Не должно быть никакого штрафа. Не сделал ничего предосудительного. Почему меня вынуждают продавать моих «малышек» [гостиницы] из-за того, что коррумпированный нью-йоркский судья и генпрокурор назначили надуманную и нелепую цифру», — подчеркнул Трамп.

По мнению политика, власти выдвинули требование залога с тем, чтобы лишить его финансовых средств на избирательную кампанию. Таким образом, добавил он, действующая администрация «вмешалась в выборы».

Ранее сообщалось, что Трамп пока не смог найти $464 млн на залог для обжалования судебного решения в деле о завышении стоимости активов. В связи с этим, по мнению экспертов, ему придется продать часть активов, с тем, чтобы выплатить штраф. В противном случае, правоохранители принудительно их арестуют для выплаты штрафа.