Нетаньяху изменил решение по отправке делегации в США

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил не направлять делегацию Израиля в США после того, как Вашингтон не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан без условия освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

"Вчера вечером премьер-министр Нетаньяху уже дал понять, что, если США откажутся от своей принципиальной позиции [по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников], он не отправит израильскую делегацию в США, - говорится в заявлении. - США не наложили сегодня вето на резолюцию, призывающую к прекращению огня без условия освобождения [удерживаемых в секторе Газа] заложников". "В свете изменения американской позиции премьер-министр Нетаньяху решил, что делегация не поедет в США", - добавили в канцелярии.