Польша построит 70-метровые башни на границе с Белоруссией

Власти Польши намереваются построить наблюдательные башни на белорусско-польской границе, рассказал главный комендант службы пограничной охраны республики Роберт Баган. Об этом пишет Dziennik Gazety Prawnej.

По его оценке, строения позволят получать точный обзор происходящего по обе стороны границы в радиусе 10 км.

«Речь идет о башнях высотой 70 м, которые будут оборудованы современными оптико-электронными приборам», — подчеркнул генерал.

Военачальник отметил, что в планах также предусмотрено укрепление ранее возведенных защитных сооружений поперечными балками.

Напомним, что польские строители в 2022 году возвели на границе с Белоруссией стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов.