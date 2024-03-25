Польша построит 70-метровые башни на границе с Белоруссией
Власти Польши намереваются построить наблюдательные башни на белорусско-польской границе, рассказал главный комендант службы пограничной охраны республики Роберт Баган. Об этом пишет Dziennik Gazety Prawnej.
По его оценке, строения позволят получать точный обзор происходящего по обе стороны границы в радиусе 10 км.
«Речь идет о башнях высотой 70 м, которые будут оборудованы современными оптико-электронными приборам», — подчеркнул генерал.
Военачальник отметил, что в планах также предусмотрено укрепление ранее возведенных защитных сооружений поперечными балками.
Напомним, что польские строители в 2022 году возвели на границе с Белоруссией стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов.
Рамблер: главные новости