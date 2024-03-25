Постпред США при ООН прокомментировала теракт в «Крокусе»

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила соболезнования семьям и родным погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Она сделала это в ходе заседания Совбеза всемирной организации, сообщает ТАСС.

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"Прежде всего хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв террористической атаки", — сказала постпред.

Томас-Гринфилд добавила, что Вашингтон осуждает терроризм во всех его формах.

"Мы солидарны с российским народом, который скорбит по погибшим в этом страшном происшествии", - заключила дипломат.

До этого вице-президент США Камала Харрис назвала трагедией атаку террористов на "Крокус Сити Холл".

Она также призвала американцев выразить соболезнования семьям.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. "Газета.Ru" вела трансляцию событий.