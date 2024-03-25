Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией

В Винницкой области Украины мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) запретили приближаться к границе с Молдавией. Об этом в Facebook сообщил Могилев-Подольский пограничный отряд госпогранслужбы Украины.

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Он охраняет почти 200-километровый участок на границе с Молдавией, в том числе около 50 км границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР).

Как говорится в сообщении, в пределах ответственности этого погранотряда введены дополнительные режимные ограничения.

"В полосе местности вдоль государственной границы запрещен въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно, в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства", - сказано в тексте.

Уточняется, что ограничения распространяются на Ярышевскую, Могилев-Подольскую, Ямпольскую, Студенческую территориальные общины Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области. Исключение сделано только для мужчин, проживающих или работающих в данных местностях, а также для тех из них, кто там учится или едет к пограничным пунктам или от них.

До этого глава МВД Молдавии Адриан Эфрос заявил, что власти его страны помогут Киеву бороться с бегством украинских граждан от мобилизации.