Мадис Тимпсон стал новым министром юстиции Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис назначил мэра города Вильянди (столицы Вильяндиского уезда) Мадиса Тимпсона на пост министра юстиции страны. Об этом сообщила газета Postimees.

По ее информации, глава государства удовлетворил просьбу министра юстиции Калле Лаанета об отставке и назначил на этот пост Тимпсона. Решение вступит в силу 1 апреля, когда Тимпсон принесет присягу в Рийгикогу (однопалатном парламенте республики). "Смена министров - это естественная часть госуправления", - отметил президент прибалтийской республики.

Тимпсон имеет юридическое образование, он работал советником в министерствах финансов, внутренних дел и юстиции, а в последние годы занимал пост мэра Вильянди.

Глава Минюста Лаанет заявил 16 марта о своем решении подать в отставку. Ранее портал гостелерадио ERR сообщил, что он арендовал в Таллине квартиру у пасынка за государственные деньги. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.