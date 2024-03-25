Премьер-министр Грузии высказался о ключевом конфликте на Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о ключевом конфликте на Кавказе, заявил, что готов содействовать мирному процессу Армении и Азербайджана. Слова политика передает ТАСС.

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«Мы говорили и о региональных событиях. Я подчеркнул важность наших совместных усилий для борьбы с вызовами в регионе. Грузия поддерживает усилия, направленные на стабильность, мир и сосуществование на Южном Кавказе», — заявил Кобахидзе на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Премьер Армении отметил, что на встрече обсуждался вопрос делимитации границы между Арменией и Грузией. По его словам, развитие отношений с Грузией важны для региона в целом.

Ранее в Грузии прошли обсуждения по вопросам интеграции страны в НАТО. Глава правительства подчеркнул, что Грузия является одним из самых лояльных партнеров альянса.