В ЕС оценили возможность связи Украины с терактом в Подмосковье

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что Евросоюз не имеет никаких доказательств того, что Украина может быть связана с терактом в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Газета.Ru

«Конечно, мы полностью отвергаем (соответствующие сообщения. — RT). Нет никаких признаков того, что Украина связана», — заявил Стано. RT на русском

Стано отметил, что ЕС обеспокоен заявлениями официальных лиц в Москве о возможной связи Украины с терактом. Он призвал власти РФ не использовать теракт в качестве предлога для эскалации конфликта на Украине. ТАСС